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Украина согласовала с Польшей разрешения на грузовые автоперевозки в 2019 году

Украина согласовала с Польшей разрешения на грузовые автоперевозки в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 8881 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Украина и Польша договорились о взаимной выдаче 160 тысяч разрешений на грузовые перевозки на 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает УНН.

"После долгих дискуссий стороны договорились, что с целью недопущения остановки автомобильного сообщения между нашими странами будет осуществлен обмен предварительным количеством разрешений на 2019 год в следующем количестве: для Украины - 160 тыс.; для Польши - 160 тыс.", - отметили в пресс-службе.

В Мининфраструктуры также уточнили, что переговоры с польской стороной были крайне напряженные и интенсивные. В частности, Польша настаивала на уменьшении квоты для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок до 130 тыс. разрешений. Украина в свою очередь настаивала на большем количестве, отметив, что предложение в 130 тыс. разрешений не удовлетворяет потребности украинских перевозчиков.

Напомним, по оценкам в. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова, опубликованных 9 октября, ожидание в очередях на украино-польской границе составляет до трех суток. Украинские перевозчики и экспортеры несут существенные убытки.

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