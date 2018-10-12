Украина согласовала с Польшей разрешения на грузовые автоперевозки в 2019 году

"После долгих дискуссий стороны договорились, что с целью недопущения остановки автомобильного сообщения между нашими странами будет осуществлен обмен предварительным количеством разрешений на 2019 год в следующем количестве: для Украины - 160 тыс.; для Польши - 160 тыс.", - отметили в пресс-службе.

В Мининфраструктуры также уточнили, что переговоры с польской стороной были крайне напряженные и интенсивные. В частности, Польша настаивала на уменьшении квоты для осуществления международных грузовых автомобильных перевозок до 130 тыс. разрешений. Украина в свою очередь настаивала на большем количестве, отметив, что предложение в 130 тыс. разрешений не удовлетворяет потребности украинских перевозчиков.

Напомним, по оценкам в. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александра Власова, опубликованных 9 октября, ожидание в очередях на украино-польской границе составляет до трех суток. Украинские перевозчики и экспортеры несут существенные убытки.