В Украине "перекроют кислород" бизнесу по перепродаже разрешений на автоперевозки

По его словам, система электронной регистрации разрешений для украинских автомобильных перевозчиков будет заключаться в том, что перевозчик получит возможность заранее забронировать разрешение для перевозки, а затем получить его в специализированном пункте выдачи, "в котором он забронировал это разрешение".

Он добавил, что кроме этого, на разрешении будет QR-код с информацией, которая будет автоматически передана на таможню. Там сразу увидят, что "это разрешение выдано именно этому перевозчику".

"Таким образом, работники таможни смогут увидеть, что это разрешение выдано именно этому перевозчику, который предъявляет номер разрешения. Сейчас есть проблема, что эти разрешения выдаются одному перевозчику, затем выводятся и на "сером" рынке торгуются, и по нему едет другой перевозчик ... (Начало работы системы запланировано на - ред.) начало 2019 ... IT-продукт сейчас находится в стадии разработки", - резюмировал В.Сасин.

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Напомним, во время часа вопросов к правительству заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что к концу 2018 года в Украине будет введена электронная регистрация разрешений для украинских автомобильных перевозчиков, которые ездят за границу.

Ранее стало известно, что Украина и Польша договорились о взаимной выдаче 160 тысяч разрешений на грузовые перевозки на 2019 год.

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