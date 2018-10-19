Стало відомо, коли запрацює реєстр дозволів для міжнародних автоперевізників

"Минулого тижня ми завершили дуже важкі переговори з польською стороною щодо видачі додаткових дозволів на цей рік для українських перевізників. Такі дозволи отримані, але залишається проблема з прозорою видачею і відсутності корупційного фактору. На це було звернуто увагу керівника Державної служби безпеки на транспорті. Ба більше, до кінця року ми введемо електронну реєстрацію і звірку з митницею щодо реальної кількості виданих дозволів, їх перетину кордону і QR-код на кожному, щоб унеможливити корупцію у цьому випадку", – повідомив Омелян.



Як повідомляв УНН, правохоронці викрили використання підроблених митних та дозвільних документів для здійснення міжнародних вантажних перевезень комерційними структурами Закарпаття.