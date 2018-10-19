Стало відомо, коли запрацює реєстр дозволів для міжнародних автоперевізників
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. До кінця 2018 року в Україні буде введена електрона реєстрація дозволів для українських автомобільних перевізників, які їздять за кордон. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня ми завершили дуже важкі переговори з польською стороною щодо видачі додаткових дозволів на цей рік для українських перевізників. Такі дозволи отримані, але залишається проблема з прозорою видачею і відсутності корупційного фактору. На це було звернуто увагу керівника Державної служби безпеки на транспорті. Ба більше, до кінця року ми введемо електронну реєстрацію і звірку з митницею щодо реальної кількості виданих дозволів, їх перетину кордону і QR-код на кожному, щоб унеможливити корупцію у цьому випадку", – повідомив Омелян.
Як повідомляв УНН, правохоронці викрили використання підроблених митних та дозвільних документів для здійснення міжнародних вантажних перевезень комерційними структурами Закарпаття.