Стало известно, когда заработает реестр разрешений для международных автоперевозчиков

"На прошлой неделе мы завершили очень тяжелые переговоры с польской стороной о выдаче дополнительных разрешений на этот год для украинских перевозчиков. Такие разрешения получены, но остается проблема с прозрачной выдачей и отсутствием коррупционного фактора. На это было обращено внимание руководителя Государственной службы безопасности на транспорте. Более больше, до конца года мы введем электронную регистрацию и сверку с таможней относительно реального количества выданных разрешений, их пересечения границы и QR-код на каждом, чтобы исключить коррупцию в этом случае", - сообщил Омелян.



Как сообщал УНН, правоохранители разоблачили использования поддельных таможенных и разрешительных документов для осуществления международных грузовых перевозок коммерческими структурами Закарпатья.