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СБУ викрила використання перевізниками Закарпаття підроблених митних документів

Київ • УНН

 • 11047 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Правохоронці викрили використання підроблених митних та дозвільних документів для здійснення міжнародних вантажних перевезень комерційними структурами Закарпаття. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що менеджмент кількох місцевих автоперевізників через комерційну структуру замовляв фальшиві штампи, печатки, багаторазові дозволи на міжнародні перевезення, митні бланки та документи держустанов України та інших країн. Співробітники спецслужби задокументували, що за підробленими документами автоперевізники здійснювали рейси до Європи та Росії.

Під час обшуків в офісних приміщеннях автоперевізників та комерційної структури оперативники СБУ вилучили понад сто фальшивих штампів, печаток Державної служби України з безпеки на транспорті, Міністерств транспорту Словацької Республіки та Російської Федерації.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.358 (підроблення документі) та ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Триває досудове розслідування.

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