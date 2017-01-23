СБУ разоблачила использование перевозчиками Закарпатской области поддельных таможенных документов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Правоохранители разоблачили использование поддельных таможенных и разрешительных документов для осуществления международных грузовых перевозок коммерческими структурами Закарпатской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что менеджмент нескольких местных автоперевозчиков через коммерческую структуру заказывал фальшивые штампы, печати, многоразовые разрешения на международные перевозки, таможенные бланки и документы госучреждений Украины и других стран. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что по поддельным документам автоперевозчики осуществляли рейсы в Европу и Россию.
Во время обысков в офисных помещениях автоперевозчиков и коммерческой структуры оперативники СБУ изъяли более ста фальшивых штампов, печатей Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, министерств транспорта Словацкой Республики и Российской Федерации.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.358 (подделка документов) и ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.
Продолжается досудебное расследование.