В Україні до 1 грудня мають обрати ескіз великого Державного Герба: заплановано конкурс

“Доручити Кабінету Міністрів України провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України у такі етапи:



до 1 жовтня 2020 року утворити організаційний комітет, розробити та затвердити відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу.



до 1 листопада 2020 року здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба України.



1 грудня 2020 року визначити переможця та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції встановлені за результатами конкурсу”, - йдеться у тексті постанови.



Додамо, що постанова зареєстрована за ініціативи керівництва парламенту, зокрема, голови ВРУ Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії ВРУ на 25 серпня, на засіданні планують розглянути законопроект Президента Володимира Зеленського про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис. Серед інших питань і проект постанови щодо проведення конкурсу на ескыз великого Державного Герба.