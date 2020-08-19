Разумков офіційно скликав позачергову сесію ВР на 25 серпня

“Скликати позачергову сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання на 11 годину 25 серпня 2020 року”, — йдеться у розпорядженні Разумкова.

Так, планується розгляд низки питань, зокрема, президентський законопроект про внесення змін до ЗУ “Про Державний бюджет України на 2020 рік” щодо підвищення мінімальної заробітної плати. А також законопроекти про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та ЄС як Кредитором.

Окрім того, планується розглянути проект постанови про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Додамо, що позачергова сесія ВРУ відбудеться за ініціативи Президента Зеленського.

Нагадаємо, з’явився текст законопроекту, поданого Президентом Зеленським, про зміни до держбюджету на 2020 рік, яким передбачається поступове підвищення у поточному році мінімальної зарплати до 5 тис. грн.



