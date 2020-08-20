В Украине до 1 декабря должны выбрать эскиз большого Государственного Герба: запланирован конкурс

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88789 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102908 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128309 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108181 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128443 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101462 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102242 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Украине до 1 декабря должны выбрать эскиз большого Государственного Герба: запланирован конкурс

В Украине до 1 декабря должны выбрать эскиз большого Государственного Герба: запланирован конкурс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении конкурса на определение лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины и определении победителя до 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

"Поручить Кабинету Министров Украины провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины в следующие этапы:

  • до 1 октября 2020 года образовать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.
  • до 1 ноября 2020 года осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины.
  • 1 декабря 2020 года определить победителя и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса", - говорится в тексте проекта постановления.

Добавим, что постановление зарегистрировано по инициативе руководства парламента, в частности, председателя ВРУ Дмитрия Разумкова.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии ВРУ на 25 августа, на заседании планируется рассмотреть законопроект Президента Владимира Зеленского о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. Среди других вопросов и проект постановления о проведении конкурса на эскиз большого Государственного Герба.

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