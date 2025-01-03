В Україну прийде похолодання: синоптики дали прогноз на 3 січня
Київ • УНН
В Україні очікується похолодання з мокрим снігом та дощем, місцями ожеледиця. Температура коливатиметься від -3° до +10°, вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.
Сьогодні, 3 січня, погода в Україні погіршиться. В країну прийде похолодання. Про це повідомляє "Укргідрометцентр", пише УНН.
Вдень в Україні, крім південного сходу, невеликий мокрий сніг та дощ, на Закарпатті вдень помірні опади. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця,
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.
Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, у центральних областях до 5° тепла; на півдні та сході країни 5-10°.
В Карпатах вдень помірний сніг, хуртовина; температура впродовж доби 1-6° морозу.
Погода у Києві та області
Невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с.
Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень близько 0°.