В Україну прийде похолодання: синоптики дали прогноз на 3 січня

Сьогодні, 3 січня, погода в Україні погіршиться. В країну прийде похолодання. Про це повідомляє "Укргідрометцентр", пише УНН.

Вдень в Україні, крім південного сходу, невеликий мокрий сніг та дощ, на Закарпатті вдень помірні опади. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця,