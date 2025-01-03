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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину придет похолодание: синоптики дали прогноз на 3 января

В Украину придет похолодание: синоптики дали прогноз на 3 января

Киев  •  УНН

 • 8044 просмотра

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В Украине ожидается похолодание с мокрым снегом и дождем, местами гололедица. Температура будет колебаться от -3° до +10°, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Сегодня, 3 января, погода в Украине ухудшится. В страну придет похолодание. Об этом сообщает «Укргидрометцентр», пишет УНН.

Днем в Украине, кроме юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь, на Закарпатье днем умеренные осадки. На дорогах западных и северных областей местами гололедица,

- говорится в сообщении.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в центральных областях до 5° тепла; на юге и востоке страны 5-10°.

В Карпатах днем умеренный снег, метель; температура в течение суток 1-6° мороза.

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Погода в Киеве и области

Небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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