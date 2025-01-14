В Україні за 2024 рік зафіксовано понад 59 тисяч відмов у виїзді за кордон

У 2024 році майже 59 тисяч громадян України отримали відмову в перетині кордону на виїзд з країни. В основному, це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які за умовами воєнного стану тимчасово обмежені в можливості виїжджати за межі України.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

У 2024 році на виїзд з України отримали відмову в перетині кордону на виїзд за межі нашої країни майже 59 тисяч громадян України. В більшості це чоловіки у віці від 18 до 60, бо саме ці категорії загалом, на час дії воєнного стану, тимчасово обмежено залишати межі України, ну і власне вони не підпадали під ті умови і категорії громадян, кому дозволено на час воєнного стану залишати Україну - зазначив речник.

За словами Демченка, часто громадяни просто не мали документів. Але також були випадки, коли і не могли підтвердити мету своєї поїздки. Крім того, продовжують фіксуватися порушення перетину кордону.

Щодня ми можемо виявляти від 2 до 10 порушників, які намагаються використати підробні документи, або сфальшувати умову свого виїзду. В той же час більшість спроб незаконного перетину кордону, звісно, фіксується поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону - говорить Демченко.

До того ж Демченко наголосив, що активними напрямками, де найбільше затримуються порушники є кордон з Румунією та Молдовою. А от кордони зі Словаччиною та Угорщиною мають меншу динаміку. Найменше спроб перетину кордону саме по зеленій ділянці кордону спостерігається на кордоні з Польщею. Однак, за останні місяці спостерігається зниження кількості порушників, зокрема у грудні та листопаді.

Якщо пригадати грудень і листопад, то зменшення охочих перетнути кордон впало десь на 14%. А якщо грудень порівняти з липнем це зменшення на 40%. За останній час цьому сприяють і несприятливі погодні умови - говорить речник.

Демченко також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення більше 50 осіб загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон.

Нагадаємо

Держприкордонслужба повідомляє про зменшення спроб незаконного перетину кордону за останні дні. Порушники використовують різні маскування, включаючи спецтехніку та приєднання до траурних процесій.