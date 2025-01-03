Порушників кордону останніми днями поменшало, але вони вдаються до хитрощів - Демченко
Київ • УНН
Держприкордонслужба повідомляє про зменшення спроб незаконного перетину кордону за останні дні. Порушники використовують різні маскування, включаючи спецтехніку та приєднання до траурних процесій.
Динаміка спроб незаконно перетнути кордон за останні кілька днів йшла до зменшення. У період з 31 грудня по 2 січня кількість затриманих порушників дещо знизилася, однак вони продовжують вдаватися до різних хитрощів, щоб перетнути кордон. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.
За останні кілька днів динаміка йшла до зменшення. Фактично 31, 1, 2 числа кількість затриманих порушників дещо знизилася, ніж це було трішки раніше, але бачимо, що порушники продовжують вдаватися до таких хитрощів
"До цього ми бачили, що організатори таких схем, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, вдаються і до застосування техніки, автомобілів, видаючи її за спеціалізовану техніку, зокрема, маскуючи під інкасаторські машини, автомобілі медичної допомоги, або навіть пристаючи до траурної процесії. Один з випадків був, коли ховали загиблого воїна, і автівка пристала до цієї процесії, намагаючись заховатися, щоб не викрили і організаторів, і порушників, які цією автівкою рухалися", - зазначив Демченко.
Він наголосив, що найбільше випадків спроб незаконного перетину кордону фіксується по зеленій ділянці, тобто поза межами пунктів пропуску.
"Порушників організатори намагаються максимально близько доставити до кордону, а в подальшому направляють їх до лінії кордону, аби ті спробували незаконно подолати держрубіж", - додав Демченко.
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Прикордонники затримали двох чоловіків, які під видом залізничників намагалися потрапити до Словаччини, переодягнувшись в спецодяг зі світловідбиваючими жилетами.