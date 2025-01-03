Порушників кордону останніми днями поменшало, але вони вдаються до хитрощів - Демченко

Динаміка спроб незаконно перетнути кордон за останні кілька днів йшла до зменшення. У період з 31 грудня по 2 січня кількість затриманих порушників дещо знизилася, однак вони продовжують вдаватися до різних хитрощів, щоб перетнути кордон. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

За останні кілька днів динаміка йшла до зменшення. Фактично 31, 1, 2 числа кількість затриманих порушників дещо знизилася, ніж це було трішки раніше, але бачимо, що порушники продовжують вдаватися до таких хитрощів - сказав Демченко.

"До цього ми бачили, що організатори таких схем, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, вдаються і до застосування техніки, автомобілів, видаючи її за спеціалізовану техніку, зокрема, маскуючи під інкасаторські машини, автомобілі медичної допомоги, або навіть пристаючи до траурної процесії. Один з випадків був, коли ховали загиблого воїна, і автівка пристала до цієї процесії, намагаючись заховатися, щоб не викрили і організаторів, і порушників, які цією автівкою рухалися", - зазначив Демченко.

Він наголосив, що найбільше випадків спроб незаконного перетину кордону фіксується по зеленій ділянці, тобто поза межами пунктів пропуску.

"Порушників організатори намагаються максимально близько доставити до кордону, а в подальшому направляють їх до лінії кордону, аби ті спробували незаконно подолати держрубіж", - додав Демченко.

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