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Нарушителей границы в последние дни стало меньше, но они прибегают к хитростям - Демченко

Нарушителей границы в последние дни стало меньше, но они прибегают к хитростям - Демченко

Киев  •  УНН

 • 11670 просмотра

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Госпогранслужба сообщает об уменьшении попыток незаконного пересечения границы за последние дни. Нарушители используют различные маскировки, включая спецтехнику и присоединение к траурным процессиям.

Динамика попыток незаконно пересечь границу за последние несколько дней шла к уменьшению. В период с 31 декабря по 2 января количество задержанных нарушителей несколько снизилось, однако они продолжают прибегать к различным уловкам, чтобы пересечь границу. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

За последние несколько дней динамика шла к уменьшению. Фактически 31, 1, 2 числа количество задержанных нарушителей несколько снизилось, чем это было немного раньше, но видим, что нарушители продолжают прибегать к таким хитростям

- сказал Демченко.

"До этого мы видели, что организаторы таких схем, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, прибегают и к применению техники, автомобилей, выдавая ее за специализированную технику, в частности, маскируя под инкассаторские машины, автомобили медицинской помощи, или даже приставая к траурной процессии. Один из случаев был, когда хоронили погибшего воина, и машина пристала к этой процессии, пытаясь спрятаться, чтобы не разоблачили и организаторов, и нарушителей, которые этой машиной двигались", - отметил Демченко.

Он отметил, что больше всего случаев попыток незаконного пересечения границы фиксируется по зеленому участку, то есть за пределами пунктов пропуска.

"Нарушителей организаторы пытаются максимально близко доставить к границе, а в дальнейшем направляют их к линии границы, чтобы те попытались незаконно преодолеть госграницу", - добавил Демченко.

Напомним

Пограничники задержали двух мужчин, которые под видом железнодорожников пытались попасть в Словакию, переодевшись в спецодежду со светоотражающими жилетами.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
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