В Украине за 2024 год зафиксировано более 59 тысяч отказов в выезде за границу

В 2024 году почти 59 тысяч граждан Украины получили отказ в пересечении границы на выезд из страны. В основном, это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые по условиям военного положения временно ограничены в возможности выезжать за пределы Украины.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

В 2024 году на выезд из Украины получили отказ в пересечении границы на выезд за пределы нашей страны почти 59 тысяч граждан Украины. В большинстве это мужчины в возрасте от 18 до 60, потому что именно эти категории в целом, на время действия военного положения, временно ограничено покидать пределы Украины, ну и собственно они не подпадали под те условия и категории граждан, кому разрешено на время военного положения покидать Украину - отметил спикер.

По словам Демченко, часто граждане просто не имели документов. Но также были случаи, когда и не могли подтвердить цель своей поездки. Кроме того, продолжают фиксироваться нарушения пересечения границы.

Ежедневно мы можем выявлять от 2 до 10 нарушителей, которые пытаются использовать поддельные документы, или сфальсифицировать условие своего выезда. В то же время большинство попыток незаконного пересечения границы, конечно, фиксируется за пределами пунктов пропуска, то есть на зеленом участке границы - говорить Демченко.

К тому же Демченко отметил, что активными направлениями, где больше всего задерживаются нарушители является граница с Румынией и Молдовой. А вот границы со Словакией и Венгрией имеют меньшую динамику. Меньше всего попыток пересечения границы именно по зеленому участку границы наблюдается на границе с Польшей. Однако, за последние месяцы наблюдается снижение количества нарушителей, в частности в декабре и ноябре.

Если вспомнить декабрь и ноябрь, то уменьшение желающих пересечь границу упало где-то на 14%. А если декабрь сравнить с июлем это уменьшение на 40%. За последнее время этому способствуют и неблагоприятные погодные условия - говорит спикер.

Демченко также отметил, что с начала полномасштабного вторжения более 50 человек погибли, пытаясь незаконно пересечь границу.

Напомним,

Госпогранслужба сообщает об уменьшении попыток незаконного пересечения границы за последние дни. Нарушители используют различные маскировки, включая спецтехнику и присоединение к траурным процессиям.