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В Україні відкрили центри підтримки родин полонених і зниклих: де і як працюють

Київ • УНН

 • 5644 перегляди

В Україні запрацювали центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Допомогу надаватимуть регіональні представники та інші фахівці.

В Україні відкрили центри підтримки родин полонених і зниклих: де і як працюють

Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти розпочали роботу сьогодні, 3 квітня, у чотирьох містах України, повідомили у МВС у четвер, пише УНН.

У Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові сьогодні розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти, де громадяни зможуть отримати допомогу та необхідну інформацію

- зазначили у МВС.

Від кого можна отримати допомогу

У центрах підтримки допомогу родинам надаватимуть: 

  • регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
    • головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
      • представники військових частин ЗСУ, НГУ, органів та підрозділів Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений;
        • співробітники Служби безпеки України;
          • співробітники Служби зовнішньої розвідки; 
            • слідчі Національної поліції;
              • фахівці з юридичної підтримки та психологічної допомоги.

                Ці центри працюватимуть під час перехідного періоду, доки не будуть створені представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу, або ж поки не відновлять свою роботу регіональні консультаційні центри Координаційного штабу.

                Центри працюватимуть з понеділка по пʼятницю з 10:00 до 17:00.

                Нацполіція розслідує близько 70 тис. справ щодо безвісти зниклих осіб05.03.25, 14:27 • 18052 перегляди

                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

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