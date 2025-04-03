В Україні відкрили центри підтримки родин полонених і зниклих: де і як працюють
Київ • УНН
В Україні запрацювали центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти. Допомогу надаватимуть регіональні представники та інші фахівці.
Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти розпочали роботу сьогодні, 3 квітня, у чотирьох містах України, повідомили у МВС у четвер, пише УНН.
У Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові сьогодні розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти, де громадяни зможуть отримати допомогу та необхідну інформацію
Від кого можна отримати допомогу
У центрах підтримки допомогу родинам надаватимуть:
- регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
- представники військових частин ЗСУ, НГУ, органів та підрозділів Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений;
- співробітники Служби безпеки України;
- співробітники Служби зовнішньої розвідки;
- слідчі Національної поліції;
- фахівці з юридичної підтримки та психологічної допомоги.
Ці центри працюватимуть під час перехідного періоду, доки не будуть створені представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу, або ж поки не відновлять свою роботу регіональні консультаційні центри Координаційного штабу.
Центри працюватимуть з понеділка по пʼятницю з 10:00 до 17:00.
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