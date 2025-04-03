В Украине открыли центры поддержки семей пленных и пропавших: где и как работают

Центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести начали работу сегодня, 3 апреля, в четырех городах Украины, сообщили в МВД в четверг, пишет УНН.

Во Львове, Николаеве, Виннице и Харькове сегодня начали работу Центры поддержки семей военнопленных и пропавших без вести, где граждане смогут получить помощь и необходимую информацию - отметили в МВД.

От кого можно получить помощь

В центрах поддержки помощь семьям будут оказывать:

региональные представители Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

главные специалисты Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;

представители воинских частей ВСУ, НГУ, органов и подразделений Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГСЧС, в которых проходил службу пропавший без вести или пленный;

сотрудники Службы безопасности Украины;

сотрудники Службы внешней разведки;

следователи Национальной полиции;

специалисты по юридической поддержке и психологической помощи.

Эти центры будут работать во время переходного периода, пока не будут созданы представительства (региональные рабочие группы) Координационного штаба, или пока не возобновят свою работу региональные консультационные центры Координационного штаба.

Центры будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

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