В Україні у червні зафіксували понад 1300 людей, хворих на туберкульоз

В Україні у червні 2025 року було зареєстровано 1306 людей з туберкульозом. За цей же період 901 людина вилікувалася від цієї хвороби, пише УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Деталі

В Україні у червні цього року було зареєстровано 1306 людей з туберкульозом (на 63 людини менеше, ніж у травні, згідно з інформацією МОЗ): Серед них:

962 нові випадки* захворювання;

282 пацієнти з рецидивом;

62 - інші (серед них: люди, які відновили лікування; пацієнти після невдалого курсу лікування; пацієнти з невідомою історією попереднього лікування);

235 людей із загальної кількості мали лікарсько-стійку форму туберкульозу.

Серед 1 253 нових епізодів ТБ у 1 164 людей із туберкульозом виявлено легеневу форму захворювання, а у 89 — позалегеневу; осіб чоловічої статі — 903, жіночої статі — 350 - повідомили в МОЗ.

Також повідомляється, що у 234 пацієнтів виявлено ВІЛ-позитивний статус. Також червні 2025 року вилікувалося від туберкульозу 901 людина.

Доповнення

У перші чотири місяці 2025 року в Україні зафіксовано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій. Медики МОЗ радять бути обережними з певними продуктами та не ігнорувати тривожні симптоми, оскільки ГКІ можуть спричинити серйозні ускладнення, зокрема у дітей.

В Україні у 2024 році виявили 464 випадки туберкульозу у дітей, а за перший квартал 2025 року – 96. Держава впроваджує сучасні підходи для захисту дітей від профілактики до одужання.