Літні небезпеки: у МОЗ розповіли, як уберегтися від гострих кишкових інфекцій

У спекотну пору року ризик підхопити гостру кишкову інфекцію (ГКІ) значно зростає. Це одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення, особливо в дітей. В Україні лише за перші чотири місяці 2025 року зафіксовано майже 16 тисяч випадків ГКІ. Бути особливо обережними з готовими стравами, молочними продуктами, яйцями та десертами, а також не ігнорувати тривожні симптоми, радять медики МОЗ, передає УНН.

Деталі

Гострі кишкові інфекції - одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення передусім у дітей - йдеться у дописі.

Медики виділяють головні способи зараження:

споживання неякісної їжі або води;

купання у забруднених водоймах;

недотримання правил гігієни (наприклад, брудні руки чи предмети побуту).

Найчастіше збудники кишкових інфекцій ховаються в сирому м’ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, а також у немитих овочах та фруктах. Особливо небезпечні готові страви, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби - вони нерідко стають джерелом інфекції - застерігають у МОЗ.

Також фахівці додають, що якщо ви маєте наступні симптоми, потрібно невідкладно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

За даними Центру громадського здоров’я України, за перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстровано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій - наголошують лікарі.

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