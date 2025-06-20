Літні небезпеки: у МОЗ розповіли, як уберегтися від гострих кишкових інфекцій
Київ • УНН
У перші чотири місяці 2025 року в Україні зафіксовано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій. Медики МОЗ радять бути обережними з певними продуктами та не ігнорувати тривожні симптоми, оскільки ГКІ можуть спричинити серйозні ускладнення, зокрема у дітей.
У спекотну пору року ризик підхопити гостру кишкову інфекцію (ГКІ) значно зростає. Це одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення, особливо в дітей. В Україні лише за перші чотири місяці 2025 року зафіксовано майже 16 тисяч випадків ГКІ. Бути особливо обережними з готовими стравами, молочними продуктами, яйцями та десертами, а також не ігнорувати тривожні симптоми, радять медики МОЗ, передає УНН.
Деталі
Гострі кишкові інфекції - одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення передусім у дітей
Медики виділяють головні способи зараження:
- споживання неякісної їжі або води;
- купання у забруднених водоймах;
- недотримання правил гігієни (наприклад, брудні руки
чи предмети побуту).
Найчастіше збудники кишкових інфекцій ховаються в сирому м’ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, а також у немитих овочах та фруктах. Особливо небезпечні готові страви, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби - вони нерідко стають джерелом інфекції
Також фахівці додають, що якщо ви маєте наступні симптоми, потрібно невідкладно звернутися до лікаря:
- сухість у роті та горлі;
- підвищена температура, що супроводжується діареєю і
блювотою;
- переймоподібні болі в животі;
- незначне сечовипускання або його відсутність.
За даними Центру громадського здоров’я України, за перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстровано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій
Майже 100 випадків захворювання у 2025 році: як вберегти дитину від туберкульозу04.06.25, 13:15 • 2210 переглядiв