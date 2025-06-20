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Літні небезпеки: у МОЗ розповіли, як уберегтися від гострих кишкових інфекцій

Київ • УНН

 • 164 перегляди

У перші чотири місяці 2025 року в Україні зафіксовано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій. Медики МОЗ радять бути обережними з певними продуктами та не ігнорувати тривожні симптоми, оскільки ГКІ можуть спричинити серйозні ускладнення, зокрема у дітей.

Літні небезпеки: у МОЗ розповіли, як уберегтися від гострих кишкових інфекцій

У спекотну пору року ризик підхопити гостру кишкову інфекцію (ГКІ) значно зростає. Це одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення, особливо в дітей. В Україні лише за перші чотири місяці 2025 року зафіксовано майже 16 тисяч випадків ГКІ. Бути особливо обережними з готовими стравами, молочними продуктами, яйцями та десертами, а також не ігнорувати тривожні симптоми, радять медики МОЗ, передає УНН.

Деталі

Гострі кишкові інфекції - одні з найпоширеніших інфекційних хвороб, які можуть спричинити серйозні ускладнення передусім у дітей

- йдеться у дописі.

Медики виділяють головні способи зараження:

  • споживання неякісної їжі або води;
    • купання у забруднених водоймах;
      • недотримання правил гігієни (наприклад, брудні руки чи предмети побуту).

        Найчастіше збудники кишкових інфекцій ховаються в сирому м’ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах, а також у немитих овочах та фруктах. Особливо небезпечні готові страви, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби - вони нерідко стають джерелом інфекції

        - застерігають у МОЗ.

        Також фахівці додають, що якщо ви маєте наступні симптоми, потрібно невідкладно звернутися до лікаря:

        • сухість у роті та горлі;
          • підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
            • переймоподібні болі в животі;
              • незначне сечовипускання або його відсутність.

                За даними Центру громадського здоров’я України, за перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстровано майже 16 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій

                 - наголошують лікарі.

                Майже 100 випадків захворювання у 2025 році: як вберегти дитину від туберкульозу04.06.25, 13:15 • 2210 переглядiв

                Альона Уткіна

                Альона Уткіна

                СуспільствоЗдоров'я
                Україна
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