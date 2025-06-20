Летние опасности: в Минздраве рассказали, как уберечься от острых кишечных инфекций
Киев • УНН
В первые четыре месяца 2025 года в Украине зафиксировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций. Медики Минздрава советуют быть осторожными с определенными продуктами и не игнорировать тревожные симптомы, поскольку ОКИ могут вызвать серьезные осложнения, в частности у детей.
В жаркое время года риск подхватить острую кишечную инфекцию (ОКИ) значительно возрастает. Это одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут вызвать серьезные осложнения, особенно у детей. В Украине только за первые четыре месяца 2025 года зафиксировано почти 16 тысяч случаев ОКИ. Быть особенно осторожными с готовыми блюдами, молочными продуктами, яйцами и десертами, а также не игнорировать тревожные симптомы, советуют медики Минздрава, передает УНН.
Детали
Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут вызвать серьезные осложнения прежде всего у детей
Медики выделяют главные способы заражения:
- потребление некачественной пищи или воды;
- купание в загрязненных водоемах;
- несоблюдение правил гигиены (например, грязные руки
или предметы быта).
Чаще всего возбудители кишечных инфекций скрываются в сыром мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах, а также в немытых овощах и фруктах. Особенно опасны готовые блюда, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия - они нередко становятся источником инфекции
Также специалисты добавляют, что если у вас есть следующие симптомы, нужно немедленно обратиться к врачу:
- сухость во рту и горле;
- повышенная температура, сопровождающаяся диареей и
рвотой;
- схваткообразные боли в животе;
- незначительное мочеиспускание или его отсутствие.
По данным Центра общественного здоровья Украины, за первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций
Почти 100 случаев заболевания в 2025 году: как уберечь ребенка от туберкулеза - ЦОЗ04.06.25, 13:15 • 2210 просмотров