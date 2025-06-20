Летние опасности: в Минздраве рассказали, как уберечься от острых кишечных инфекций

В жаркое время года риск подхватить острую кишечную инфекцию (ОКИ) значительно возрастает. Это одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут вызвать серьезные осложнения, особенно у детей. В Украине только за первые четыре месяца 2025 года зафиксировано почти 16 тысяч случаев ОКИ. Быть особенно осторожными с готовыми блюдами, молочными продуктами, яйцами и десертами, а также не игнорировать тревожные симптомы, советуют медики Минздрава, передает УНН.

Детали

Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут вызвать серьезные осложнения прежде всего у детей - говорится в сообщении.

Медики выделяют главные способы заражения:

потребление некачественной пищи или воды;

купание в загрязненных водоемах;

несоблюдение правил гигиены (например, грязные руки или предметы быта).

Чаще всего возбудители кишечных инфекций скрываются в сыром мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах, а также в немытых овощах и фруктах. Особенно опасны готовые блюда, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия - они нередко становятся источником инфекции - предостерегают в Минздраве.

Также специалисты добавляют, что если у вас есть следующие симптомы, нужно немедленно обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

По данным Центра общественного здоровья Украины, за первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций - отмечают врачи.

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