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Летние опасности: в Минздраве рассказали, как уберечься от острых кишечных инфекций

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В первые четыре месяца 2025 года в Украине зафиксировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций. Медики Минздрава советуют быть осторожными с определенными продуктами и не игнорировать тревожные симптомы, поскольку ОКИ могут вызвать серьезные осложнения, в частности у детей.

Летние опасности: в Минздраве рассказали, как уберечься от острых кишечных инфекций

В жаркое время года риск подхватить острую кишечную инфекцию (ОКИ) значительно возрастает. Это одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут вызвать серьезные осложнения, особенно у детей. В Украине только за первые четыре месяца 2025 года зафиксировано почти 16 тысяч случаев ОКИ. Быть особенно осторожными с готовыми блюдами, молочными продуктами, яйцами и десертами, а также не игнорировать тревожные симптомы, советуют медики Минздрава, передает УНН.

Детали

Острые кишечные инфекции - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут вызвать серьезные осложнения прежде всего у детей

- говорится в сообщении.

Медики выделяют главные способы заражения:

  • потребление некачественной пищи или воды;
    • купание в загрязненных водоемах;
      • несоблюдение правил гигиены (например, грязные руки или предметы быта).

        Чаще всего возбудители кишечных инфекций скрываются в сыром мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах, а также в немытых овощах и фруктах. Особенно опасны готовые блюда, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия - они нередко становятся источником инфекции

        - предостерегают в Минздраве.

        Также специалисты добавляют, что если у вас есть следующие симптомы, нужно немедленно обратиться к врачу:

        • сухость во рту и горле;
          • повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
            • схваткообразные боли в животе;
              • незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

                По данным Центра общественного здоровья Украины, за первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций

                 - отмечают врачи.

                Почти 100 случаев заболевания в 2025 году: как уберечь ребенка от туберкулеза - ЦОЗ04.06.25, 13:15 • 2210 просмотров

                Алена Уткина

                Алена Уткина

                ОбществоЗдоровье
                Украина
                Tesla
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