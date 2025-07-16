В Украине в июне зафиксировано более 1300 человек, больных туберкулезом

В Украине в июне 2025 года было зарегистрировано 1306 человек с туберкулезом. За этот же период 901 человек вылечился от этой болезни, пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

В Украине в июне этого года было зарегистрировано 1306 человек с туберкулезом (на 63 человека меньше, чем в мае, согласно информации Минздрава): Среди них:

962 новых случая* заболевания;

282 пациента с рецидивом;

62 - другие (среди них: люди, возобновившие лечение; пациенты после неудачного курса лечения; пациенты с неизвестной историей предыдущего лечения);

235 человек из общего количества имели лекарственно-устойчивую форму туберкулеза.

Среди 1 253 новых эпизодов ТБ у 1 164 человек с туберкулезом выявлена легочная форма заболевания, а у 89 — внелегочная; лиц мужского пола — 903, женского пола — 350 - сообщили в Минздраве.

Также сообщается, что у 234 пациентов выявлен ВИЧ-положительный статус. Также в июне 2025 года вылечился от туберкулеза 901 человек.

Дополнение

В первые четыре месяца 2025 года в Украине зафиксировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций. Медики Минздрава советуют быть осторожными с определенными продуктами и не игнорировать тревожные симптомы, поскольку ОКИ могут вызвать серьезные осложнения, в частности у детей.

В Украине в 2024 году выявили 464 случая туберкулеза у детей, а за первый квартал 2025 года – 96. Государство внедряет современные подходы для защиты детей от профилактики до выздоровления.