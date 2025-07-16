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В Украине в июне зафиксировано более 1300 человек, больных туберкулезом

Киев • УНН

 • 782 просмотра

В июне 2025 года в Украине зарегистрировано 1306 случаев туберкулеза, из которых 962 являются новыми заболеваниями. За этот же период 901 человек успешно вылечился от болезни.

В Украине в июне зафиксировано более 1300 человек, больных туберкулезом

В Украине в июне 2025 года было зарегистрировано 1306 человек с туберкулезом. За этот же период 901 человек вылечился от этой болезни, пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

В Украине в июне этого года было зарегистрировано 1306 человек с туберкулезом (на 63 человека меньше, чем в мае, согласно информации Минздрава): Среди них:

  • 962 новых случая* заболевания;
    • 282 пациента с рецидивом;
      • 62 - другие (среди них: люди, возобновившие лечение; пациенты после неудачного курса лечения; пациенты с неизвестной историей предыдущего лечения);
        • 235 человек из общего количества имели лекарственно-устойчивую форму туберкулеза.

          Среди 1 253 новых эпизодов ТБ у 1 164 человек с туберкулезом выявлена легочная форма заболевания, а у 89 — внелегочная; лиц мужского пола — 903, женского пола — 350

          - сообщили в Минздраве.

          Также сообщается, что у 234 пациентов выявлен ВИЧ-положительный статус. Также в июне 2025 года вылечился от туберкулеза 901 человек.

          Дополнение

          В первые четыре месяца 2025 года в Украине зафиксировано почти 16 тысяч случаев острых кишечных инфекций. Медики Минздрава советуют быть осторожными с определенными продуктами и не игнорировать тревожные симптомы, поскольку ОКИ могут вызвать серьезные осложнения, в частности у детей.

          В Украине в 2024 году выявили 464 случая туберкулеза у детей, а за первый квартал 2025 года – 96. Государство внедряет современные подходы для защиты детей от профилактики до выздоровления.

          Павел Зинченко

          Павел Зинченко

          ОбществоЗдоровье
          Украина
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