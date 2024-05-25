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В Україні можливі відключення світла у вечірні пікові години - Міненерго

В Україні можливі відключення світла у вечірні пікові години - Міненерго

Київ • УНН

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Сьогодні в Україні можливі відключення електроенергії у вечірні пікові години через застосування погодинних графіків відключень з 20:00 до 22:00, повідомляє Міністерство енергетики.

В Україні застосування графіків відключення електроенергії можливе сьогодні у вечірні пікові години, повідомили у суботу у Міненерго, пише УНН.

Деталі

Минулої доби, як вказано, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії та Польщі.

"Також застосовувалися графіки погодинних відключень споживачів. Їхнє застосування можливе сьогодні з 20:00 до 22:00", - вказали у Міненерго.

Відключення через обстріли та з інших причин

Вчора на Донеччині та Харківщині вимикались повітряні лінії обленерго, внаслідок чого знеструмлювалися побутові споживачі. У районах ведуться бойові дії.

Газовики відремонтували пошкоджені обстрілами газорозподільні мережі та відновили газопостачання понад 4,2 тисячі абонентів у Харківській області, а також майже 200 абонентам – у Донецькій. Однак на Донеччині через нові пошкодження газопроводів внаслідок бойових дій без газу залишилися 113 споживачів.

Через технологічне порушення на високовольтній підстанції у Сумській області вимикалось обладнання, внаслідок чого знеструмлювалися побутові споживачі.

У Полтавській області з технологічних причин відключалась повітряна лінія обленерго, в результаті знеструмлювалися підстанції в Полтавській та Харківській областях, а також підключені до них побутові споживачі. Впродовж короткого часу споживачів заживили.

На Сумщині з технологічних причин відключалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися підстанції у Харківській області. Без світла залишалися побутові споживачі. Їх заживлено.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 18 793 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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