В Украине возможны отключения света в вечерние пиковые часы - Минэнерго

В Украине применение графиков отключения электроэнергии возможно сегодня в вечерние пиковые часы, сообщили в субботу в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки, как указано, потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью из энергосистем Румынии и Польши.

"Также применялись графики почасовых отключений потребителей. Их применение возможно сегодня с 20:00 до 22:00", - указали в Минэнерго.

Отключения из-за обстрелов и по другим причинам

Вчера на Донетчине и Харьковщине отключались воздушные линии облэнерго, в результате чего обесточивались бытовые потребители. В районах ведутся боевые действия.

Газовики отремонтировали поврежденные обстрелами газораспределительные сети и восстановили газоснабжение более 4,2 тысячи абонентов в Харьковской области, а также почти 200 абонентам - в Донецкой. Однако в Донецкой области из-за новых повреждений газопроводов в результате боевых действий без газа остались 113 потребителей.

Из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции в Сумской области отключалось оборудование, в результате чего обесточивались бытовые потребители.

В Полтавской области по технологическим причинам отключалась воздушная линия облэнерго, в результате обесточивались подстанции в Полтавской и Харьковской областях, а также подключенные к ним бытовые потребители. В течение короткого времени потребителей запитали.

На Сумщине по технологическим причинам отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточивались подстанции в Харьковской области. Без света оставались бытовые потребители. Их запитали.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 18 793 МВт-ч. Экспорта не предвидится.