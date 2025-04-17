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В Україні 17 квітня буде тепло та сонячно: прогноз Укргідрометцентру

Київ • УНН

 • 2184 перегляди

17 квітня по всій Україні очікується тепла та сонячна погода. Температура повітря коливатиметься в межах +19…+23°C, опадів не передбачається.

В Україні 17 квітня буде тепло та сонячно: прогноз Укргідрометцентру

17 квітня практично по всій території України очікується м’яка весняна погода з комфортними температурними показниками та без ознак дощу. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У столиці очікується теплий день із температурою до +22°C. Сонце то з'являтиметься, то ховатиметься за хмари, але опадів не прогнозується. На заході країни, зокрема у Львові, пануватиме схожа картина – повітря прогріється до +23°C, і жодних атмосферних несподіванок не передбачається.

Південні міста, такі як Одеса та Сімферополь, також тішитимуть мешканців та гостей теплою погодою – до +20°C. У центрі та на сході країни – у Дніпрі, Харкові, , Донецьку, Луганську  денна температура варіюватиметься в межах +20…+23°C. Скрізь – без опадів, із легкою хмарністю, що не зіпсує загальної картини сонячного весняного дня.

На південному сході, у Мелітополі, стовпчики термометрів піднімуться до +21°C. Погода залишатиметься стабільно сухою та теплою.

У середньому по країні температура повітря вдень коливатиметься в межах +19…+21°C, що є доволі високим показником для цієї пори року.

В Україну повертається весняна погода: прогноз на Вербну неділю та Великдень11.04.25, 12:55 • 9426 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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