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В Украине 17 апреля будет тепло и солнечно: прогноз Укргидрометцентра

Киев • УНН

 • 182 просмотра

17 апреля по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +19…+23°C, осадков не предвидится.

В Украине 17 апреля будет тепло и солнечно: прогноз Укргидрометцентра

17 апреля практически по всей территории Украины ожидается мягкая весенняя погода с комфортными температурными показателями и без признаков дождя. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В столице ожидается теплый день с температурой до +22°C. Солнце то будет появляться, то прятаться за облака, но осадков не прогнозируется. На западе страны, в частности во Львове, будет царить похожая картина – воздух прогреется до +23°C, и никаких атмосферных неожиданностей не предвидится.

Южные города, такие как Одесса и Симферополь, также будут радовать жителей и гостей теплой погодой – до +20°C. В центре и на востоке страны – в Днепре, Харькове, , Донецке, Луганске  дневная температура будет варьироваться в пределах +20…+23°C. Везде – без осадков, с легкой облачностью, что не испортит общей картины солнечного весеннего дня.

На юго-востоке, в Мелитополе, столбики термометров поднимутся до +21°C. Погода будет оставаться стабильно сухой и теплой.

В среднем по стране температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19…+21°C, что является довольно высоким показателем для этого времени года.

В Украину возвращается весенняя погода: прогноз на Вербное воскресенье и Пасху11.04.25, 12:55 • 9382 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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