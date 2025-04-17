В Украине 17 апреля будет тепло и солнечно: прогноз Укргидрометцентра
Киев • УНН
17 апреля по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +19…+23°C, осадков не предвидится.
17 апреля практически по всей территории Украины ожидается мягкая весенняя погода с комфортными температурными показателями и без признаков дождя. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В столице ожидается теплый день с температурой до +22°C. Солнце то будет появляться, то прятаться за облака, но осадков не прогнозируется. На западе страны, в частности во Львове, будет царить похожая картина – воздух прогреется до +23°C, и никаких атмосферных неожиданностей не предвидится.
Южные города, такие как Одесса и Симферополь, также будут радовать жителей и гостей теплой погодой – до +20°C. В центре и на востоке страны – в Днепре, Харькове, , Донецке, Луганске дневная температура будет варьироваться в пределах +20…+23°C. Везде – без осадков, с легкой облачностью, что не испортит общей картины солнечного весеннего дня.
На юго-востоке, в Мелитополе, столбики термометров поднимутся до +21°C. Погода будет оставаться стабильно сухой и теплой.
В среднем по стране температура воздуха днем будет колебаться в пределах +19…+21°C, что является довольно высоким показателем для этого времени года.
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