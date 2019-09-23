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В Угорщині держслужбовці готуються до масового страйку

В Угорщині держслужбовці готуються до масового страйку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Угорщині профспілки працівників держслужби, а також соціальної сфери анонсували на 10 жовтня загальнонаціональний страйк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hungary Today.

"Профспілка працівників державної служби (MKKSZ) та профспілка працівників соціальної галузі (SZAD) оголосили загальнодержавний страйк на 10 жовтня, заявивши, що уряд не виконав своїх обіцянок та ошукав працівників соціального сектора", - йдеться у повідомленні.

У заяві профспілки зазначили, що минулої весни уряд пообіцяв розробити план вирівнювання заробітної плати та створити правові умови для запровадження колективної угоди найму для працівників соціального сектора. Після весняних страйків урядовці пообіцяли виконати свої обіцянки до 30 квітня та 30 червня.

У зв'язку з цим профспілки заявили, що оскільки уряд "не дотримався термінів і не виконав своїх обіцянок", вони продовжать страйк, який призупинили у березні.

Нагадаємо, в Угорщині страйк влаштували понад 9 тисяч робітників заводу Audi.

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