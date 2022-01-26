У Координатора проектів ОБСЄ не збираються евакуювати персонал із України: пояснили, чому

Співрозмовник зазначив, що в Україні діють дві місії ОБСЄ — Координатор проектів та Спеціальна моніторингова місія. Він зазначив, що робити заяви може лише щодо першої.

Цитата:

“Ми, звичайно, стурбовані ситуацією, яка відбувається в Україні та навколо неї, як і всі інші. І, звичайно, безпека нашого персоналу має першорядне значення. Ми продовжимо працювати (в Україні — ред.), як і планували. Ми не збираємось вивозити співробітників з України”, — розповів Вілладсен.

Деталі

Координатор проектів, за словами посла, продовжуватиме спостерігати за ситуацією, яка “розвивається у різних напрямках щодня”.

Наразі, за словами співрозмовника, ця місія складається з близько 110 осіб.

“Звичайно, те, що відбувається, — це ситуація, до якої ми ставимося дуже серйозно, і ми маємо постійно стежити за нею. Але що я можу сказати, то це те, що у нас не було особливих причин думати, що ми не зможемо продовжити роботу, яку ми робимо, як планували”, — зазначив Вілладсен.

Контекст

Деякі країни розпочали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв’язку з навислою загрозою вторгнення Росії.

Так стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися “у будь-який час”. Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну та Росію через напруження.

Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російському вторгненню.

Австралія також видала розпорядження щодо евакуації членів сімей своїх дипломатів в Україні.

Зазначимо, що країни Євросоюзу здебільшого повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей та співробітників посольств у Києві.

У МЗС України зазначили, що на території України — 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей та частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

У МЗС висловили подяку міжнародним партнерам, “які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів”.