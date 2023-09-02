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В Одесі до Дня міста погасили пам’ятну марку

В Одесі до Дня міста погасили пам’ятну марку

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Сьогодні Одеса святкує День міста. На честь свята площі біля мерії відбулося урочисте погашення марки із зображенням архітектурних пам՚яток ЮНЕСКО, розташованих в Одесі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Телеграм-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Цитата

«Сьогодні для нас День міста – вже не простий щорічний захід. Головне – ми дуже проникливо відчуваємо цінність Життя та всього того, що є в основі характеру нашого чудового міста – мужність та сердечність.

Дякуємо нашим захисникам, завдяки яким маємо можливість зустрічатися та проводити урочистості», - написав Кіпер на честь свята.

Кіпер присвятив місту та його мешканцям проникливе привітання, яке підкреслює колорит Одеси-мами.

«Ти неймовірно красива і атмосферна! Ти доброзичлива і гостинно приймаєш усіх, незалежно від мови, релігії та національності. Ти смачно готуєш. Твої фірмові страви: одеську барабульку та ікру із «синеньких» знає весь світ, а жодне блюдо зірки Мішлен ніколи не зрівняється з дунайкою, соковитими томатами та бринзою з Привозу.

Ти неймовірно багата. У тебе є Чорне море, білі пляжі, неповторна архітектура, культура і традиції. Чого варті одні лише «одеські дворики».

Проте найголовніше твоє багатство - це люди, одесити, іронічні й відважні, горді і щирі, мудрі й підприємливі, справжні філософи оптимізму.

А ще ти - героїня. Стільки випало на твою долю, але ти вистояла. Як тоді, так і зараз. З Днем міста, рідна Одесо! Живи і процвітай!», - написав Олег Кіпер.

Додамо

День міста в Одесі щорічно відзначають 2 вересня, цього року місту виповнюється 229 років.

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