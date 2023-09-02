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В Одессе ко Дню города погасили памятную марку

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня Одесса празднует День города. В честь праздника площади возле мэрии состоялось торжественное погашение марки с изображением архитектурных памятников ЮНЕСКО, расположенных в Одессе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Телеграмм-канал председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

Цитата

«Сегодня для нас День города – уже не простое ежегодное мероприятие. Главное – мы очень проницательно чувствуем ценность Жизни и всего того, что есть в основе характера нашего замечательного города – мужество и сердечность.

Спасибо нашим защитникам, благодаря которым имеем возможность встречаться и проводить торжества», - написал Кипер в честь праздника.

Кипер посвятил городу и его жителям проникновенное поздравление, которое подчеркивает колорит Одессы-мамы.

«Ты невероятно красивая и атмосферная! Ты доброжелательна и гостеприимно принимаешь всех, независимо от языка, религии и национальности. Ты вкусно готовишь. Твои фирменные блюда: одесскую барабульку и икру из «синеньких» знает весь мир, а ни одно блюдо звезды Мишлен никогда не сравнится с дунайкой, сочными томатами и брынзой с Привоза.

Ты невероятно богата. У тебя есть Черное море, белые пляжи, неповторимая архитектура, культура и традиции. Чего стоят одни лишь «одесские дворики».

Однако самое главное твое богатство - это люди, одесситы, ироничные и отважные, гордые и искренние, мудрые и предприимчивые, настоящие философы оптимизма.

А еще ты - героиня. Столько выпало на твою долю, но ты выстояла. Как тогда, так и сейчас. С Днем города, родная Одесса! Живи и процветай!», - написал Олег Кипер.

Добавим

День города в Одессе ежегодно отмечают 2 сентября, в этом году городу исполняется 229 лет.

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