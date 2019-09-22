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В Ізраїлі почалися консультації щодо формування уряду

В Ізраїлі почалися консультації щодо формування уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент Ізраїлю Реувен Рівлін сьогодні, 22 вересня, після виборів провів перші консультації з парламентськими фракціями з питання формування уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

На початку він зустрівся в Єрусалимі з представниками центристського блоку "Кахоль-лаван" колишнього начальника Генштабу Бені Ганц. Далі відбулися переговори з партією "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху, партією Об'єднаний арабська список і ультрарелігійної партії ШАС.

Після виборів в Ізраїлі панує політична невизначеність. Блок Бенні Ганца, отримавши 33 із 120 мандатів, став найсильнішою парламентською силою. "Лікуд" Нетаньяху зайняв друге місце, отримавши 21 мандат. Ні одна з партій не має необхідної більшості для формування уряду.

Раніше і Нетаньяху, і Ганц виступили за "велику коаліцію", проте між сторонами існують розбіжності щодо питання про те, хто повинен її очолити. Ганц раніше відмовився від можливості співпраці з урядом під керівництвом Нетаньяху, на адресу якого висунуто низку корупційних звинувачень.

Нагадаємо, в Ізраїлі пройшли другі за рік дострокові вибори.

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