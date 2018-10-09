В Ічні для населення відкрили бомбосховище

"Укртелеком" забезпечив роботу системи оповіщення, відкрив доступ у бомбосховище (м. Ічня , Воскресінська, 26) що обслуговує, та забезпечив там лінії зв'язку", - написав Шуранов.



Нагадаємо, у зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежею та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею у Чернігівській області на державному кордоні посилені заходи безпеки, ретельно оглядаються транспортні засоби, що слідують через кордон.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.