В Ичне для населения открыли бомбоубежище
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Ичне для населения открыли доступ в бомбоубежище. Об этом в Facebook сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов, передает УНН.
"Укртелеком" обеспечил работу системы оповещения, открыл доступ в бомбоубежище (г. Ичня, Воскресенская, 26) обслуживающий и обеспечил там линии связи", - написал Шуранов.
Напомним, в связи с чрезвычайной ситуацией с пожаром и взрывами на территории 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области на государственной границе усилены меры безопасности, тщательно осматриваются транспортные средства, следующие через границу.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.