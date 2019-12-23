В Гонконгу поліція розігнала першу акцію на підтримку уйгурів

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Гонконгу у неділю, 22 грудня, поліція розігнала акцію на підтримку мусульманської етнічної меншини Китаю - уйгурів. Спочатку мітинг, на який вийшли близько тисячі людей, проходив мирно. Деякі з мітингарів тримали прапори "Східного Туркестану" - так уйгури називають Сіньцзян-Уйгурський автономний район (СУАР). Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AFP.