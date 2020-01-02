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В Австралії загинули 17 осіб від лісових пожеж

В Австралії загинули 17 осіб від лісових пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 17 осіб, десятки людей зникли безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на RFI.

"Жертвами стихії стали вже 17 осіб, ще десятки вважаються зниклими безвісти... Тисячі людей змушені рятуватися від вогню на морському узбережжі", - йдеться у повідомленні.

Через пожежі деякі регіони країни залишилися без електрики, телефонного зв'язку та інтернету. Влада повідомляє про більш як 200 згорілих будинків.

Для порятунку людей і доправлення гуманітарної допомоги використовуються військові кораблі та авіація.

Через задимлення вміст небезпечних для здоров'я речовин у столиці країни Канберрі перевищив гранично допустиму концентрацію більше ніж у 20 разів.

Синоптики прогнозують посилення спеки, яка триватиме ще три тижні.

Нагадаємо, в Австралії у новорічну ніч зібрали мільйон доларів для допомоги потерпілим від пожеж.

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