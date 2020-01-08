В авiакатастрофі в Ірані загинули вихованці кропивницької льотної академії
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. У Кропивницькій льотній академії Національного авіаційного університету прокоментували загибель членiв екiпажу Boeing 737 в Ірані, вказавши, що серед загиблих був випускник і курсант цього вишу, повідомляє кореспондент УНН.
"Серед загиблих 8 сiчня 2020 року на борту лiтака Boeing 737 у Тегеранi – пiлот повiтряного судна – Володимир Гапоненко, який у 1987 роцi вступив на навчання до Кiровоградського вищого льотного училища Цивiльної авiацiї (тепер Льотна академiя НАУ) та у 1992 закiнчив його, отримавши спецiальнiсть "Експлуатацiя повiтряного транспорту" спецiалiзацiя "Повiтряна навiгацiя". В училищi вiн отримав професiю iнженер-штурман. Чоловiка направили на роботу у Бориспiль на посаду штурмана лiтака ТУ-134", - сказано у коментарі Льотної академiї НАУ щодо загибелі членiв екiпажу Boeing 737.
Також вказується, що "Iгор Матьков (бортпровiдник повiтряного судна Boeing 737) у 2015 роцi вступив на II курс (заочне навчання) Кiровоградської льотної академiї НАУ за спецiальнiстю "Авiацiйний транспорт", де планував отримати професiю пiлота". "Проте через рiк вiдрахувався з числа курсантiв академiї", - йдеться у повідомленні.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.
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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".
За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.
З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.