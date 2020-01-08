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В авиакатастрофе в Иране погибли воспитанники кропивницкой летной академии

В авиакатастрофе в Иране погибли воспитанники кропивницкой летной академии

Киев  •  УНН

 • 41510 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. В Кропивницкой летной академии Национального авиационного университета прокомментировали гибель членов экипажа Boeing 737 в Иране, указав, что среди погибших был выпускник и курсант этого вуза, сообщает корреспондент УНН.

"Среди погибших 8 января 2020 года на борту самолета Boeing 737 в Тегеране - пилот воздушного судна - Владимир Гапоненко, который в 1987 году поступил учиться в Кировоградское высшее летное училище Гражданской авиации (теперь Летная академия НАУ) и в 1992-м закончил его, получив специальность "Эксплуатация воздушного транспорта" специализация "Воздушная навигация". В училище он получил профессию инженер-штурман. Мужчину направили на работу в Борисполь на должность штурмана самолета ТУ-134", - говорится в комментарии Летной академии НАУ о гибели членов экипажа Boeing 737.

Также указывается, что "Игорь Матьков (бортпроводник воздушного судна Boeing 737) в 2015 году поступил на II курс (заочное обучение) Кировоградской летной академии НАУ по специальности "Авиационный транспорт", где планировал получить профессию пилота". "Однако через год отчислился из числа курсантов академии", - говорится в сообщении.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

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