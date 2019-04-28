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В Аргентині через страйк скасували понад 300 авіарейсів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Аргентинський авіаперевізник, який контролюється урядом, Aerolineas Argentinas у неділю повідомив, що вони змушені скасувати всі заплановані рейси на вівторок, 30 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Скасування рейсів пов'язане з загальнонаціональним страйком профспілок, які виступають проти жорсткої програми економії президента країни Маурсіо Макрі.

Ця 24-годинна перерва в роботі зможе закрити велику частину економіки Аргентини, яка постраждала від рецесії та інфляції, що викликана спробами Макрі відновити свій імідж напередодні виборів, де він має намір йти на другий термін.

У заяві авіакомпанії сказано, що скасування рейсів торкнеться 350 авіаперевезень і 22 тис. пасажирів.

Нагадаємо, триває масовий страйк пілотів "Скандинавських авіаліній" (SAS). Скасування 70% рейсів порушило плани 170 тисяч пасажирів.

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