Уряд розгляне питання регіонального розвитку та вимоги до екодизайну духовок
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів буде розглянуто низку питань, які, зокрема, стосуються змін до Державної стратегії регіонального розвитку, крім того, планується затвердити технічні вимоги до екодизайну низки побутових приладів. Про це УНН повідомляє з посиланням на проект порядку денного засідання уряду.
Кабінет міністрів сьогодні розгляне питання про внесення змін до плану заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, а також зміни складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. Крім того, на порядку денному стоїть питання Єдиного державного реєстру ветеранів війни та затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.
Водночас уряд планує розглянути низку проектів постанов, які зокрема стосуватимуться Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі “очікуванняˮ, “вимкненоˮ та мережевому режимі “очікуванняˮ, а також технічні вимоги до екодизайну побутових ламп неспрямованого випромінення, побутових посудомийних машин, телевізорів, комп’ютерних серверів, побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок.
Як повідомляв УНН, Прем'єр Володимир Гройсман розповів, коли його уряд складе повноваження.