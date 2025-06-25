Уряд виділив понад 300 млн гривень на закупівлю обладнання для модернізації харчоблоків у школах

Кабінет міністрів здійснив розподіл субвенції у понад 300 млн гривень, аби закупити обладнання та модернізувати харчоблоки у 23 школах України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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Надалі інвестуємо в освіту. Сьогодні виділяємо 307 млн гривень, аби закупити обладнання та модернізувати харчоблоки у 23 школах в різних куточках нашої країни. Вдячні міжнародним партнерам, які допомагають нашій країні фінансувати програми відновлення та розвитку - сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук повідомив, що здійснено розподіл обсягу субвенції у сумі 307 млн 592 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році.

Нагадаємо

Кабінет міністрів виділив понад 3,5 млрд гривень на програму єВідновлення, 1,1 млрд гривень на відновлення енергетики на Миколаївщині, а також майже 600 млн гривень на відновлення Харківщини. Окрім того, уряд виділяє регіонам додаткові 1,1 млрд гривень на здійснення заходів безбар’єрності.

Також УНН повідомляв, що уряд виділив понад 700 млн гривень на 35 енергетичних проєктів, що є критично важливими для проходження зими. Кошти, зокрема, підуть на відбудову в Харківській, Запорізькій та Сумській областях.