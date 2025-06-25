Правительство выделило более 300 млн гривен на закупку оборудования для модернизации пищеблоков в школах

Кабинет министров осуществил распределение субвенции в более 300 млн гривен, чтобы закупить оборудование и модернизировать пищеблоки в 23 школах Украины. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

В дальнейшем инвестируем в образование. Сегодня выделяем 307 млн гривен, чтобы закупить оборудование и модернизировать пищеблоки в 23 школах в разных уголках нашей страны. Благодарны международным партнерам, которые помогают нашей стране финансировать программы восстановления и развития - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук сообщил, что осуществлено распределение объема субвенции в сумме 307 млн 592 тыс. гривен из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта на приобретение оборудования, создание и модернизацию (проведение реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учебных заведений, в частности военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году.

Напомним

Кабинет министров выделил более 3,5 млрд гривен на программу єВідновлення, 1,1 млрд гривен на восстановление энергетики в Николаевской области, а также почти 600 млн гривен на восстановление Харьковской области. Кроме того, правительство выделяет регионам дополнительные 1,1 млрд гривен на осуществление мероприятий безбарьерности.

Также УНН сообщал, что правительство выделило более 700 млн гривен на 35 энергетических проектов, которые критически важны для прохождения зимы. Средства, в частности, пойдут на восстановление в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.