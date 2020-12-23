УПЛ не потрапила до топ-10 найдорожчих чемпіонатів Європи з футболу

Українська Прем’єр-ліга опустилася на 12-е місце в рейтингу найдорожчих європейських чемпіонатів. Її вартість склала 340,93 млн євро, австрійської Бундесліги, яка обігнала УПЛ — 344,73 млн євро. На одне місце позаду України — грецька Суперліга (310,83 млн євро).

Найдорожчим клубом України залишається донецький “Шахтар” (135 млн євро). Вартість їхніх гравців складає більш, ніж третину від усієї вартості УПЛ. При цьому, “гірники” на майже 28 млн євро дешевші за найдорожчий клуб Австрії — “РБ Зальцбург” (162,8 млн євро).

Зазначимо, лідерами рейтингу стали — Англійська прем’єр-ліга (8,89 млрд євро), італійська Серія А — 5,14 млрд євро та іспанська Ла Ліга — 5,05 млрд євро.