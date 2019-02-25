Українця затримали на спробі перейти лінію зіткнення біля Пісків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українця затримали під час його спроби перейти лінію зіткнення з тимчасово окупованої території у районі населеного пункту Піски, перевіряється інформація щодо "причетності затриманого до збройних формувань Російської Федерації". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Сьогодні, 25 лютого, у районі населеного пункту Піски бійці одного з підрозділів Об'єднаних сил, що тримає оборону на цій ділянці, при спробі перетину лінії зіткнення з території, тимчасово непідконтрольної уряду України, затримали громадянина України", - йдеться у повідомленні.
Затриманого передано представникам правоохоронних органів та спеціальних служб.
"На даний момент тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо причетності затриманого до збройних формувань Російської Федерації", - вказали у штабі.
Нагадаємо, 24 лютого бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та двоє отримали поранення.