Українців попередили про можливі мігрені через погоду

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні на цьому тижні з 14 по 18 листопада будуть фіксуватися переважно дискомфортні погодні умови. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.