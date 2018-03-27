Українці завоювали низку медалей на ЧС з легкої атлетики серед ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні серед ветеранів, який відбувався у Мадриді, завершився з доробком в 12 завойованих медалей українськими спортсменами, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Вже у перший день чемпіонату Олег Федорко виграв змагання зі стрибків у висоту у віковій категорії 60+, встановивши у ній новий світовий рекорд — 1,78 м. Свій попередній рекорд, показаний у січні у Мінську, він перевершив на два сантиметри.
Ще два “золота” виграв Іван Пушкін, і обидва зі спортивної ходьби. Дистанцію 3000 метрів доріжкою він пройшов за 22:11,24 год, а 5 км по шосе — за 37:44 хв.
Статус однієї зі світових лідерів вкотре підтвердила Валентина Крепкіна, зібравши повний комплект медалей. У змаганнях зі стрибків з жердиною у віковій категорії 50+ вона стала чемпіонкою Європи з результатом 2,90 м. На дистанції 60 метрів з бар’єрами Крепкіна фінішувала другою (10,11 с), а у секторі для потрійного стрибка стала третьою (10,53 м).
У цій ж віковій категорії змагалася і Світлана Сорочук. Вона виграла срібну медаль зі штовхання ядра вагою 3 кг (13,45 м) і “бронзову” з метання диска вагою 1 кг (33,15 м).
Чоловіки, які виступали у категорії 60+, метали спис вагою 600 гр. Саме у цій дисципліні срібним призером став українець Сергій Гаврась. Вже у першій спробі він показав результат 51,70 м, який і приніс йому медаль.
Надія Сухарина, яка виступає у віковій категорії 40+, фінішувала другою зі спортивної ходьби на 3000 метрів на доріжці (15:08,47 хв) і на 5 км по шосе (25,43 хв). Ірина Зозуля виграла срібну медаль з метання молота вагою 3 кг у віковій категорії 60+ (30,79 м).
Нагадаємо, що українські ветерани-дзюдоїсти також виграли ряд нагород на міжнародних змаганнях.