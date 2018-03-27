Українці завоювали низку медалей на ЧС з легкої атлетики серед ветеранів

КИЇВ. 27 березня. УНН. Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні серед ветеранів, який відбувався у Мадриді, завершився з доробком в 12 завойованих медалей українськими спортсменами, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.