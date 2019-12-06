Українці отримають право спілкуватися з владою онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Громадяни України отримають право звертатися до органів влади в електронному вигляді. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал політичної партії "Слуга народу".
"Громадяни зможуть спілкуватися з владою онлайн. Відтепер паперовий та електронний документи мають однакову юридичну силу", - йдеться в повідомленні.
Так, законопроект №2260 (про внесення змін до деяких законів України – ред.), який Рада ухвалила в цілому, передбачає, що громадяни отримають право звертатися до органів влади в електронному вигляді. Депутати так само зможуть надсилати електронні депутатські звернення, і вони будуть тотожними зверненню в письмовій формі.
Раніше УНН повідомляв, народні депутати України ухвалили в цілому проект закону №2260 щодо відокремлення політичних посад від посад державної служби. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів.