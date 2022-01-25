Українських військових почали вчити стріляти з сучасних протитанкових комплексів NLAW
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почали готувати українських військових до використання протитанкових ракетних комплексів NLAW, доставлених в Україну з Великої Британії. Про це пише УНН із посиланням на АрміяInform.
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Зазначається, що у 184-му навчальному центрі академії сухопутних військ пройшло перше заняття із підготовки військовослужбовців. В ньому взяли участь начальник академії, генерал-лейтенант Павло Ткачук, який поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великої Британії в України “ORBITAL”.
“Уже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів. Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а Уряду Великої Британії та інструкторам місії “ORBITAL” — за допомогу й підтримку як українського війська, так і України в цілому, — заявив Ткачук.
Нагадаємо
17 січня Велика Британія заявила про постачання Україні нового пакету систем безпеки, щоб допомогти підвищити її оборонні можливості перед загрозою поведінки з боку Росії.
19 січня Сполучене Королівство заявило, що надало Україні тисячі легких протитанкових ракет для захисту від російського вторгнення.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.