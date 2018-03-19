Українські каратисти вибороли три нагороди на турнірі в Роттердамі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Роттердамі пройшов третій турнір серії Karate 1 Premier League, яку проводить Всесвітня федерація карате (WKF), інформує УНН з посиланням на НОК України.
Збірна України знову виступила результативно, здобувши три бронзові нагороди — відзначилися Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна та Галина Мельник. Ще троє наших бійців зупинились за крок до нагороди, посівши п’яті місця.
Зазначимо, що у турнірах Прем’єр-ліги можуть брати участь спортсмени, які входять до топ-100 рейтингу WKF. Участь в них важлива для здобуття рейтингових очок, що має велике значення для потрапляння на Ігри Олімпіади-2020 в Токіо.
Нагадаємо, що на з першого етапу Прем’єр-ліги в Парижі українці привезли дві бронзові медалі (Стас Горуна та Анжеліка Терлюга),а з другого етапу в Дубаї — одне “срібло” (Галина Мельник) та дві “бронзи” (Стас Горуна та Валерій Чоботар).