Украинские каратисты завоевали три награды на турнире в Роттердаме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Роттердаме прошел третий турнир серии Karate 1 Premier League, которую проводит Всемирная федерация каратэ (WKF), информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
Сборная Украины снова выступила результативно, одержав три бронзовые награды — отличились Анжелика Терлюга, Анита Серегина и Галина Мельник. Ещё трое наших бойцов остановились в шаге от награды, заняв пятые места.
Отметим, что в турнирах Премьер-лиги могут участвовать спортсмены, входящие в топ-100 рейтинга WKF. Участие в них важно для получения рейтинговых очков, что имеет большое значение для попадания на Игры Олимпиады-2020 в Токио.
Напомним, что в с первого этапа Премьер-лиги в Париже украинцы привезли две бронзовые медали (Стас Горуна и Анжелика Терлюга), а со второго этапа в Дубае — одно “серебро” (Галина Мельник) и две “бронзы” (Стас Горуна и Валерий Чеботарь).