Україна виплачує пенсії для 660 тис. пенсіонерів з окупованих територій - Лазебна

"Я за те, що люди, які заробили свою пенсію в Україні, мають її отримати. А для цього нам треба для них спростити або надати умови і можливості. Тому сьогодні, наприклад, на двох КПВВ у "Щасті" та "Золотому" будуть відкриті такі центри обслуговування, ми вже знаємо, що там будуть обов’язково присутні працівники Пенсійного фонду. Якщо навіть ця людина сьогодні не входить в число цих 660 тисяч пенсіонерів, яким ми нараховуємо пенсії, значить вона зможе прийти і оформити", – сказала Лазебна.

За словами міністра, у випадку, якщо людині виповнилося 60 років місяць чи три місяці тому, вона працювала і живе на нині окупованих територіях, то їй потрібно приїхати на підконтрольну Україні територію, зайти у пенсійний фонд і оформити пенсію.

"Це все залишається чинним, воно діє. Головне – щоб не були закриті пункти пропуску", – додала представниця уряду.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Донбасі пропуск громадян у новому році досі відбувається лише на двох КПВВ.