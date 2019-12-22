Україна в СЦКК: бойовики стріляли зі зброї, що мала бути відведена

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У суботу російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил мінометами калібру 120 мм, які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування. Про це повідомила українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає УНН з посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

“Вчора, 21 грудня, ворог здійснив обстріл позицій підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське мінометами калібру 120 мм (12 мін), які відповідно до Мінських домовленостей мають бути відведені на відстань понад 15 км від лінії розмежування”, — йдеться в повідомленні.

Українська сторона в СЦКК закликала збройні формування Російської Федерації припинити свої провокації та дотримуватися існуючих домовленостей.

Як повідомляв УНН, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли підрозділів Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів отримав поранення один український захисник.

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